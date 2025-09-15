Лапочкин оценил удаление Гайича в матче «Ростов» – ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал удаление Милана Гайича.

Защитник ЦСКА получил прямую красную карточку в матче с «Ростовом». Он ударил локтем соперника.

«Что касается удаления Гайича, то у нас игра называется футбол – канал «Боец» на другой кнопке. Это нефутбольный прием. Гайич, не борясь за мяч, бьет наотмашь локтем в кадык. Конечно, это агрессия.

Карасев не мог это видеть, это закрытый был от него момент. Для этого и есть ВАР – вмешивается и показывает. Он пересмотрел и принял правильное решение, показав красную карточку», – сказал Лапочкин.