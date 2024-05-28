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Символическая сборная сезона РПЛ по версии Бубнова

28 мая 2024, 07:48
13

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов назвал сильнейших игроков в минувшем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне многие футболисты ярко себя проявили. В атаке, к примеру, на этот раз большой выбор был. С вратарeм, игроками обороны, опорной зоны выбор меньше, поэтому здесь у меня особых сложностей не было с определением конкретных кандидатур. Как и в предыдущем варианте состава, легионеры составляют большинство, поскольку многие из них определяют игру в своих командах, но всe же россиян стало больше.

Вратарь. В воротах всe ясно, Матвей Сафонов из «Краснодара». Второе место в чемпионате, первый номер сборной. Да и «ПСЖ» просто так не обратит внимание, учитывая, что в команде один из сильнейших вратарей планеты Доннарумма.

Защитники. Два центральных защитника – Нино из «Зенита» и Виллиан Роша из ЦСКА. Оба лидеры обороны, мощные, в отборе хорошо играют, первым пасом владеют, опасны при стандартах у чужих ворот. Проявили себя в этом сезоне и другие: Морозов, Чернов, Бабич, но всe же не так ярко играли, если брать сезон в целом.

Если говорить о крайних защитниках, то здесь мой выбор – Дуглас Сантос из «Зенита» и Милан Гайич из ЦСКА. Оба стабильно играли, внесли наибольший вклад в успехи команд.

Полузащитники. Символическая сборная не должна испытывать проблем в обороне, поэтому у меня только один опорный полузащитник. Это снова Вильмар Барриос. Стабильнее других опорных полузащитников, практически весь чемпионат без замен играл. И надо признать, что сейчас равнозначной замены ему в «Зените» действительно нет.

Тройка атакующих полузащитников: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) и Максим Глушенков («Локомотив»). Все креативные, результативные, хорошо конструировали игру, быстрые, техничные, владеют дриблингом. Сперцяна называл и в прошлый раз, Файзуллаев – это просто открытие сезона. Глушенков, помимо прочего, больше всех результативных передач отдал в чемпионате.

Нападающие. Здесь исходил из того, что Матео Кассьерра («Зенит») лучший бомбардир, Константин Тюкавин («Динамо») второй по голам. Я бы, возможно, и Джона Кордобу поставил, предпочтя его Кассьерре, но всe же никуда не денешься – лучшего бомбардира надо ставить в состав.

Главный тренер. В прошлый раз выбор останавливал на Владимире Ивиче, возможно, и сейчас предпочeл бы его, проведи он полный сезон. Но в имеющихся условиях назову Марцела Личку. Большую работу провeл, «Динамо» под его руководством добилось прогресса. В последнем туре он, конечно, допустил ошибки, но я не согласен с мнением, что играл от обороны. Просто соперник заставил так играть, а для оборонительной игры он бы другой состав предпочeл», – написал Бубнов.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Краснодар Динамо Локомотив Дуглас Сантос Сафонов Матвей Гайич Милан Глушенков Максим Кассьерра Матео Барриос Вильмар Сперцян Эдуард Тюкавин Константин Нино Роша Виллиан Файзуллаев Аббосбек Личка Марцел Бубнов Александр
Комментарии (13)
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ilichkadr
1716874486
Соболев в номинации Матч ТВ "лучший нападающий" это была издёвка!?
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Gwynbleidd
1716876876
Ну на самом деле всё по делу. Я бы конечно Кордобу поставил в Место Кассьерры, но все остальные на местах, хотя Гаич не самый сильный игрок в составе, но пожалуй лучше на правом фланге в этом году никто и не сыграл...
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Александр-Каратеев-yandex
1716881149
Не согласен с Бубновым. Не может быть в символической сборной двух защитников команды, провалившей сезон (ЦСКА) и больше всех в чемпионате упустившей победы ведя в счёте.
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BarStep
1716887912
Вот это уже ближе к телу.. А то нарисовали сборную РПЛщики - не пойми с каких х*ев (заслуг)… И все же, вместо Кассьерры - Кордоба. Так будет справедливо
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andr45
1717090309
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ БУБНОВ НАЗВАЛ ЛИЧКУ ЛУЧШИМ ТРЕНЕРОМ СЕЗОНА «Большую работу провёл, «Динамо» под его руководством добилось прогресса.» Личка принял команду, находившуюся на 9 месте. В текущем сезоне заняла ТРЕТЬЕ место. БУБНОВ ОБ АБАСКАЛЕ «Абаскаль не добавил себе авторитета такой работой в «Спартаке». Абаскаль принял команду, находившуюся на 10 месте и вывел команду на ТРЕТЬЕ место.
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