Символическая сборная сезона РПЛ по версии Бубнова

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов назвал сильнейших игроков в минувшем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне многие футболисты ярко себя проявили. В атаке, к примеру, на этот раз большой выбор был. С вратарeм, игроками обороны, опорной зоны выбор меньше, поэтому здесь у меня особых сложностей не было с определением конкретных кандидатур. Как и в предыдущем варианте состава, легионеры составляют большинство, поскольку многие из них определяют игру в своих командах, но всe же россиян стало больше.

Вратарь. В воротах всe ясно, Матвей Сафонов из «Краснодара». Второе место в чемпионате, первый номер сборной. Да и «ПСЖ» просто так не обратит внимание, учитывая, что в команде один из сильнейших вратарей планеты Доннарумма.

Защитники. Два центральных защитника – Нино из «Зенита» и Виллиан Роша из ЦСКА. Оба лидеры обороны, мощные, в отборе хорошо играют, первым пасом владеют, опасны при стандартах у чужих ворот. Проявили себя в этом сезоне и другие: Морозов, Чернов, Бабич, но всe же не так ярко играли, если брать сезон в целом.

Если говорить о крайних защитниках, то здесь мой выбор – Дуглас Сантос из «Зенита» и Милан Гайич из ЦСКА. Оба стабильно играли, внесли наибольший вклад в успехи команд.

Полузащитники. Символическая сборная не должна испытывать проблем в обороне, поэтому у меня только один опорный полузащитник. Это снова Вильмар Барриос. Стабильнее других опорных полузащитников, практически весь чемпионат без замен играл. И надо признать, что сейчас равнозначной замены ему в «Зените» действительно нет.

Тройка атакующих полузащитников: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) и Максим Глушенков («Локомотив»). Все креативные, результативные, хорошо конструировали игру, быстрые, техничные, владеют дриблингом. Сперцяна называл и в прошлый раз, Файзуллаев – это просто открытие сезона. Глушенков, помимо прочего, больше всех результативных передач отдал в чемпионате.

Нападающие. Здесь исходил из того, что Матео Кассьерра («Зенит») лучший бомбардир, Константин Тюкавин («Динамо») второй по голам. Я бы, возможно, и Джона Кордобу поставил, предпочтя его Кассьерре, но всe же никуда не денешься – лучшего бомбардира надо ставить в состав.

Главный тренер. В прошлый раз выбор останавливал на Владимире Ивиче, возможно, и сейчас предпочeл бы его, проведи он полный сезон. Но в имеющихся условиях назову Марцела Личку. Большую работу провeл, «Динамо» под его руководством добилось прогресса. В последнем туре он, конечно, допустил ошибки, но я не согласен с мнением, что играл от обороны. Просто соперник заставил так играть, а для оборонительной игры он бы другой состав предпочeл», – написал Бубнов.