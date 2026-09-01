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Команды
ЦСКА
Милан Гайич
Статистика
€ 3,50 млн
Милан Гайич - статистика
ЦСКА
28 января 1996 (30)
#22 | Защитник
178 см
Сербия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
1' - 10'
9'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Акрон
2 : 2
28.08.2026
ЦСКА
1' - 74'
Статистика по турнирам
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Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит
2 : 2
10.02.2026
ЦСКА
1' - 67'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
ЦСКА
1 : 1
06.02.2026
Динамо
1' - 64'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
2 : 2
03.02.2026
Краснодар
1' - 67'
10'
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