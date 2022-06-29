Милан Гайич - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Гайич
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Гайич
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 81'
|ЦСКА
|4:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|75'
|05.03.2023
|1' - 86'
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|3:0
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|86'
|19.02.2023
|1' - 46'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|15.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|56'
|11.02.2023
|1' - 68'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|04.07.2022
|1' -82'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|29.06.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)