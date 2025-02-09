Масалитин призвал ЦСКА избавиться от «привозного» защитника: «Толку от него ноль!»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин расстраивается, что приоритет в команде отдается иностранным футболистам.

«Вот где сейчас восстанавливаться Мухину после травмы? Ему разве выиграть такую конкуренцию? Куда девать того же Зделара, Пьянича? Потому что иностранцы должны играть. Если их посадить на лавочку, то с тренера спросят, почему они сидят. Тогда таких иностранцев надо продавать. Нужно вообще возобновлять первенство дублирующих составов, чтобы игроки могли получать практику.

Мне вот не понятно, почему в матче с «Зенитом» не выпустили Лукина. Почему выпускают этого привозного Гайича? Он же и с «Зенитом» опять привeз. Он же вообще безразличный! Его надо либо сажать на лавку, либо куда-то отдавать. Он уже третий сезон только привозит и привозит. Толку от него практически ноль! Зачем его вообще держать? А молодой Лукин, который помогает команде, не играет», – сказал Масалитин.