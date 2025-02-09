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  • Масалитин призвал ЦСКА избавиться от «привозного» защитника: «Толку от него ноль!»

Масалитин призвал ЦСКА избавиться от «привозного» защитника: «Толку от него ноль!»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин расстраивается, что приоритет в команде отдается иностранным футболистам.

«Вот где сейчас восстанавливаться Мухину после травмы? Ему разве выиграть такую конкуренцию? Куда девать того же Зделара, Пьянича? Потому что иностранцы должны играть. Если их посадить на лавочку, то с тренера спросят, почему они сидят. Тогда таких иностранцев надо продавать. Нужно вообще возобновлять первенство дублирующих составов, чтобы игроки могли получать практику.

Мне вот не понятно, почему в матче с «Зенитом» не выпустили Лукина. Почему выпускают этого привозного Гайича? Он же и с «Зенитом» опять привeз. Он же вообще безразличный! Его надо либо сажать на лавку, либо куда-то отдавать. Он уже третий сезон только привозит и привозит. Толку от него практически ноль! Зачем его вообще держать? А молодой Лукин, который помогает команде, не играет», – сказал Масалитин.

  • Гайич пришел в ЦСКА в 2022 году как свободный агент.
  • Контракт до лета.
  • В сезоне РПЛ у 29-летнего Милана 14 матчей.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (7)
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Борис34684
1739064003
Прежде чем от кого то избавляться надо приобрести необходимых команде игроков. А у армейцев похоже ни того ни другого пока нет и будет ли. А от баласта вроде избавились,один Аргентинец где то болтается.
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Красногвардейчик
1739081200
Так и хвалёный Дивеев очень много привозит....ты бы Масалитин посоветовал на кого их заменить, прежде чем гнать.....Лукин тоже не топ
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Интерес
1739085809
Состав ровно на те задачи,которые ставят руководители.По факту,а не в эфире.Шестое место их устраивает на троечку,четвёртое сродни титулу.Остальное-выживание и распил.Клуб для них-инструмент финансовых операций,а всё остальное-как получится.
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FCSpartakM
1739087480
Ему не сказали, что в футболе существует обойма? ЦСКА сейчас любой лишний игрок нужен
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