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Пьер-Ивес Полома
Статистика
Пьер-Ивес Полома - статистика
Завершил карьеру
27 декабря 1993 (32)
#39 | Защитник
180 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
9
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Сент-Этьен
3 : 0
18.05.2019
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
0 : 1
10.05.2019
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2 : 3
05.05.2019
Сент-Этьен
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2 : 0
28.04.2019
Тулуза
1' - 90'
2'
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0 : 2
21.04.2019
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
3 : 0
14.04.2019
Бордо
Был в запасе
90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Амьен
2 : 2
06.04.2019
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
2 : 1
01.04.2019
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
0 : 5
16.03.2019
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
0 : 1
10.03.2019
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
2 : 0
03.03.2019
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
0 : 1
17.02.2019
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
2 : 1
13.02.2019
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
3 : 0
10.02.2019
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1 : 1
30.01.2019
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
1 : 2
20.01.2019
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Сент-Этьен
2 : 1
16.01.2019
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Генгам
0 : 1
12.01.2019
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
3 : 0
22.12.2018
Дижон
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бордо
3 : 2
05.12.2018
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
3 : 0
30.11.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ним
1 : 1
26.10.2018
Сент-Этьен
Был в запасе
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