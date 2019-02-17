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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - ПСЖ
Сент-Этьен - ПСЖ: обзор матча 17 февраля 2019
Сент-Этьен
17.02.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
73'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - ПСЖ
90'
+4
Желтая карточка
К. Мбаппе
90'
+3
Желтая карточка
Л. Курзава
90'
Желтая карточка
А. Ареоля
Замена
А. Норден
️️️️
К. Монне-Паке
86'
85'
Замена
П. Кимпембе
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Л. Диони
️️️️
М. Дебюши
80'
73'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
Р. Берич
️️️️
Р. Амума
71'
69'
Замена
Л. Курзава
️️️️
Ю. Дракслер
60'
Замена
К. Дагба
️️️️
Х. Бернат
59'
Желтая карточка
Д. Алвес
50'
Желтая карточка
Х. Бернат
Желтая карточка
В. Хазри
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-2-1-3
16
Руффье
11
Силва
24
Перрен
15
Колоджейчак
26
Дебюши
15
Айт Беннассер
6
М'Вила
5
Кабелла
10
Хазри
22
Монне-Паке
17
Амума
3-3-3-1
23
Ареоля
5
Маркиньос
6
Керер
3
Силва
10
Алвес
5
Паредес
24
Бернат
11
Ди Мария
7
Дракслер
19
Диаби
10
Мбаппе
22
Монне-Паке
70
Норден
70
Норден
22
Монне-Паке
26
Дебюши
99
Диони
99
Диони
26
Дебюши
17
Амума
9
Берич
9
Берич
17
Амума
24
Бернат
2
Дагба
2
Дагба
24
Бернат
7
Дракслер
3
Курзава
3
Курзава
7
Дракслер
11
Ди Мария
3
Кимпембе
3
Кимпембе
11
Ди Мария
Остались в запасе
Сент-Этьен
ПСЖ
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Сент-Этьен - ПСЖ
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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