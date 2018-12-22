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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Дижон
Сент-Этьен - Дижон: обзор матча 22 декабря 2018
Сент-Этьен
22.12.2018, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 0
Завершен
Дижон
42'
К. Монне-Паке
64'
В. Хазри
82'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Дижон
89'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Желтая карточка
О. Селнаэс
89'
82'
Желтая карточка
У. Саид
ГОЛ! 3:0!
Р. Берич
Пас отдал
О. Селнаэс
82'
ГОЛ! 2:0!
В. Хазри
Пас отдал
К. Монне-Паке
64'
Желтая карточка
Я. М'Вила
55'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
52'
Желтая карточка
П. Полома
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Монне-Паке
42'
19'
Желтая карточка
Ж. Мари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
14
Жюль Кейта
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
4-2-1-3
16
Руффье
39
Полома
15
Колоджейчак
2
Салиба
24
Перрен
6
М'Вила
10
Селнаэс
5
Кабелла
22
Монне-Паке
99
Диони
10
Хазри
4-4-2
16
Аллен
4
Ямбере
2
Альфонс
6
Лаутоа
4
Хаддади
17
Абид
14
Мари
23
Слити
20
Амалфитано
9
Жанно
11
Таварес
Остались в запасе
Сент-Этьен
Дижон
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Квон Чан Хун
ПВ
14
Жюль Кейта
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Флоран Бальмон
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Квон Чан Хун
ПВ
14
Жюль Кейта
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Флоран Бальмон
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Сент-Этьен - Дижон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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