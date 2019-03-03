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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Сент-Этьен
Марсель - Сент-Этьен: обзор матча 03 марта 2019
Марсель
03.03.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
12'
М. Балотелли
21'
Ф. Товен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Сент-Этьен
85'
Желтая карточка
В. Хазри
Желтая карточка
Б. Сарр
25'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Товен
21'
19'
Желтая карточка
М. Дебюши
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Ф. Товен
12'
Желтая карточка
Х. Сакаи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Микаэль Пано
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
70
Сарр
8
Камара
8
Сансон
20
Лопес
7
Окампос
10
Товен
98
Жермен
45
Балотелли
3-4-1-2
16
Руффье
15
Колоджейчак
24
Перрен
3
Суботич
26
Дебюши
15
Айт Беннассер
6
М'Вила
39
Полома
5
Кабелла
10
Хазри
17
Амума
Остались в запасе
Марсель
Сент-Этьен
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Микаэль Пано
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
18
Микаэль Пано
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Марсель - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
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