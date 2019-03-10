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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лилль
Сент-Этьен - Лилль: обзор матча 10 марта 2019
Сент-Этьен
10.03.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
87'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лилль
Красная карточка
В. Хазри
90'
+3
90'
Желтая карточка
Н. Иконе
Вторая желтая
М. Дебюши
90'
87'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Л. Араухо
79'
Желтая карточка
Ж. Бамба
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
70'
Желтая карточка
М. Дебюши
62'
59'
Желтая карточка
Шека
Желтая карточка
Я. М'Вила
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
4-2-1-3
16
Руффье
15
Колоджейчак
3
Суботич
2
Салиба
26
Дебюши
15
Айт Беннассер
6
М'Вила
5
Кабелла
9
Берич
10
Хазри
17
Амума
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
99
Коне
6
Габриэль
23
Мендес
8
Шека
93
Иконе
27
Леау
19
Бамба
19
Пепе
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лилль
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
17
Рейнилду
ЛЗ
16
Адам Якубек
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
Остались в запасе
17
Рейнилду
ЛЗ
16
Адам Якубек
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Сент-Этьен - Лилль
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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