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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Марсель
Сент-Этьен - Марсель: обзор матча 16 января 2019
Сент-Этьен
16.01.2019, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
59'
В. Хазри (П)
88'
В. Хазри
16'
К. Строотман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Марсель
ГОЛ! 2:1!
В. Хазри
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Хазри
59'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Строотман
Пас отдал
Ф. Товен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-1-3
16
Руффье
11
Силва
3
Суботич
15
Колоджейчак
24
Перрен
6
М'Вила
10
Селнаэс
5
Кабелла
99
Диони
22
Монне-Паке
10
Хазри
3-2-3-2
30
Манданда
70
Сарр
6
Роланду
23
Амави
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
8
Строотман
20
Лопес
10
Товен
7
Окампос
Остались в запасе
Сент-Этьен
Марсель
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Сент-Этьен - Марсель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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