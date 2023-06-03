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Александре Летеллье
Статистика
Александре Летеллье - статистика
Завершил карьеру
11 декабря 1990 (35), Париж
#30 | Вратарь
191 см
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Норвегия. Элитсериен 2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСЖ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
2 : 3
03.06.2023
Клермон
80' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Осер
1 : 2
21.05.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Труа
1 : 3
07.05.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
1 : 3
30.04.2023
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Анжер
1 : 2
21.04.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
3 : 1
15.04.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
0 : 2
08.04.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
0 : 1
02.04.2023
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
0 : 2
19.03.2023
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Брест
1 : 2
11.03.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
4 : 2
04.03.2023
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
0 : 3
26.02.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
4 : 3
19.02.2023
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3 : 1
11.02.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
2 : 1
04.02.2023
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Аяччо
0 : 3
21.10.2022
ПСЖ
Был в запасе
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