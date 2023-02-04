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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Тулуза
ПСЖ - Тулуза: обзор матча 04 февраля 2023
ПСЖ
04.02.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
38'
А. Хакими
58'
Л. Месси
20'
Б. ван ден Бомен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Тулуза
Замена
И. Гарби
️️️️
У. Экитике
89'
81'
Замена
В. Сьерро
️️️️
З. Абухляль
81'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Б. Дежегере
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
К. Солер
76'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
76'
75'
Желтая карточка
Ф. Шаиби
71'
Замена
Г. Суасо
️️️️
М. Диарра
62'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
А. Онаиву
62'
Замена
М. Деслер
️️️️
В. Каманци
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Хакими
58'
49'
Желтая карточка
Б. Дежегере
Желтая карточка
Н. Мендеш
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Хакими
Пас отдал
К. Солер
38'
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. ван ден Бомен
Желтая карточка
Э. Битшиабу
18'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
Р. Саншеш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
3-1-4-2
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
2
Хакими
2
Перейра
17
Витинья
8
Руис
18
Солер
8
Саншеш
22
Экитике
10
Месси
4-4-1-1
1
Дюпе
12
Каманци
24
Руо
2
Николайсен
24
Диарра
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
8
Шаиби
19
Дежегере
7
Абухляль
45
Онаиву
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
8
Саншеш
3
Битшиабу
3
Битшиабу
8
Саншеш
18
Солер
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
18
Солер
22
Экитике
17
Гарби
17
Гарби
22
Экитике
24
Диарра
17
Суасо
17
Суасо
24
Диарра
12
Каманци
3
Деслер
3
Деслер
12
Каманци
7
Абухляль
4
Сьерро
4
Сьерро
7
Абухляль
19
Дежегере
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
19
Дежегере
45
Онаиву
27
Даллинга
27
Даллинга
45
Онаиву
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
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