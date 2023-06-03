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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Клермон
ПСЖ - Клермон: обзор матча 03 июня 2023
ПСЖ
03.06.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 3
Завершен
Клермон
16'
С. Рамос
21'
К. Мбаппе (П)
24'
Й. Гастьен
45+1'
М. Зеффан
63'
Г. Кюи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Клермон
90'
+1
Желтая карточка
М. Ветеска
Замена
И. Гарби
️️️️
Д. Перейра
90'
89'
Замена
Ф. Ожье
️️️️
Н. Боржес
84'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
Замена
Маркиньос
️️️️
Э. Битшиабу
80'
Замена
А. Летеллье
️️️️
Д. Доннарумма
80'
Желтая карточка
Д. Перейра
76'
69'
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Чам
69'
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
63'
ГОЛ! 2:3!
Г. Кюи
Пас отдал
Э. Рашани
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Витинья
57'
Замена
К. Солер
️️️️
У. Экитике
57'
46'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
М. Зеффан
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Зеффан
37'
Пенальти не реализован!
Г. Кюи
Желтая карточка
К. Мбаппе
28'
24'
ГОЛ! 2:1!
Й. Гастьен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Мбаппе
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Рамос
Пас отдал
Витинья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
ПСЖ
40
Люка Лавалле
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
13
Шериф Нхага
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
92
Айман Маурер
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Доннарумма
3
Битшиабу
93
Рамос
2
Хакими
2
Перейра
33
Заир-Эмери
17
Витинья
6
Верратти
10
Месси
22
Экитике
10
Мбаппе
3-4-2-1
1
Мори
2
Зеффан
5
Кофрие
24
Ветеска
36
Сейду
25
Гоналон
25
Гастьен
30
Боржес
70
Чам
19
Рашани
99
Кюи
1
Доннарумма
30
Летеллье
30
Летеллье
1
Доннарумма
3
Битшиабу
5
Маркиньос
5
Маркиньос
3
Битшиабу
22
Экитике
18
Солер
18
Солер
22
Экитике
17
Витинья
8
Саншеш
8
Саншеш
17
Витинья
2
Перейра
17
Гарби
17
Гарби
2
Перейра
30
Боржес
21
Ожье
21
Ожье
30
Боржес
2
Зеффан
26
Аллевина
26
Аллевина
2
Зеффан
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
70
Чам
10
Хауи
10
Хауи
70
Чам
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
Остались в запасе
ПСЖ
Клермон
40
Люка Лавалле
ВР
13
Шериф Нхага
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
12
Упарин Джоко
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
13
Шериф Нхага
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча ПСЖ - Клермон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
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