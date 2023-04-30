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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лорьян
ПСЖ - Лорьян: обзор матча 30 апреля 2023
ПСЖ
30.04.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 3
Завершен
Лорьян
29'
К. Мбаппе
15'
Э. Ле Фе
38'
Д. Йонгва
89'
Б. Дьенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Лорьян
90'
+2
Замена
Ж. Понко
️️️️
Э. Ле Фе
89'
ГОЛ! 1:3!
Б. Дьенг
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Д. Перейра
78'
77'
Желтая карточка
Б. Дьенг
Желтая карточка
М. Верратти
73'
Замена
У. Экитике
️️️️
Витинья
65'
65'
Замена
Й. Катлин
️️️️
Г. Калюлю
64'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
И. Коне
59'
Замена
А. Кари
️️️️
И. Бонке
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
56'
52'
Желтая карточка
Э. Ле Фе
Желтая карточка
Маркиньос
51'
Замена
Ф. Руис
️️️️
К. Солер
46'
38'
ГОЛ! 1:2!
Д. Йонгва
Пас отдал
Р. Февр
32'
Желтая карточка
И. Бонке
ГОЛ! 1:1!
К. Мбаппе
29'
Вторая желтая
А. Хакими
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ле Фе
Пас отдал
Р. Февр
Желтая карточка
А. Хакими
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
44
Айман Кари
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
24
Бернат
5
Маркиньос
93
Рамос
2
Хакими
2
Перейра
18
Солер
17
Витинья
6
Верратти
10
Месси
10
Мбаппе
4-2-2-1-1
38
Мвого
24
Калюлю
13
Йонгва
3
Тальби
25
Ле Гофф
19
Абержель
18
Мейте
8
Бонке
28
Ле Фе
21
Февр
28
Коне
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
2
Перейра
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
2
Перейра
18
Солер
8
Руис
8
Руис
18
Солер
17
Витинья
22
Экитике
22
Экитике
17
Витинья
8
Бонке
44
Кари
44
Кари
8
Бонке
28
Ле Фе
21
Понко
21
Понко
28
Ле Фе
24
Калюлю
10
Катлин
10
Катлин
24
Калюлю
28
Коне
9
Дьенг
9
Дьенг
28
Коне
Остались в запасе
ПСЖ
Лорьян
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Тедди Бартуше
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча ПСЖ - Лорьян
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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