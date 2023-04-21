Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - ПСЖ
Анжер - ПСЖ: обзор матча 21 апреля 2023
Анжер
21.04.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
87'
С. Тиуб
9'
К. Мбаппе
26'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - ПСЖ
89'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
Х. Бернат
88'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Витинья
ГОЛ! 1:2!
С. Тиуб
Пас отдал
А. Сима
87'
Замена
С. Тиуб
️️️️
У. Камара
69'
Замена
А. Сима
️️️️
И. Ньян
69'
62'
Замена
М. Верратти
️️️️
К. Солер
26'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Х. Бернат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
23
Жан Бахоя
АП
8
Химад Абделли
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ЦЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
4-1-2-3
13
Бернардони
7
Валери
4
Камара
22
Хунтонджи
25
Бамба
3
Менди
8
Абделли
23
Бахоя
7
Ньян
30
Калумба
23
Эну
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
93
Рамос
24
Бернат
2
Перейра
17
Витинья
8
Руис
18
Солер
10
Месси
10
Мбаппе
7
Ньян
19
Сима
19
Сима
7
Ньян
4
Камара
9
Тиуб
9
Тиуб
4
Камара
24
Бернат
3
Битшиабу
3
Битшиабу
24
Бернат
17
Витинья
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
17
Витинья
18
Солер
6
Верратти
6
Верратти
18
Солер
Остались в запасе
Анжер
ПСЖ
75
Яхья Фофана
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ЦЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Абдель Буазама
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ЦЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Анжер - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
ПСЖ
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
20:06
2
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
16:48
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
20:06
2
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
16:48
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+