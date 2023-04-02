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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 02 апреля 2023
ПСЖ
02.04.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 1
Завершен
Лион
56'
Б. Барколя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Лион
90'
+2
Желтая карточка
Б. Барколя
Замена
И. Гарби
️️️️
Витинья
84'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Р. Саншеш
74'
69'
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Ляказетт
69'
Замена
У. Ауа
️️️️
Р. Шерки
63'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Й. Лепенан
62'
Замена
М. Какере
️️️️
С. Кумбеди
Замена
Ф. Руис
️️️️
Э. Битшиабу
60'
Замена
У. Экитике
️️️️
М. Верратти
60'
56'
ГОЛ! 0:1!
Б. Барколя
Пас отдал
С. Кумбеди
42'
Желтая карточка
С. Кумбеди
Желтая карточка
Р. Саншеш
42'
39'
Пенальти не реализован!
А. Ляказетт
Желтая карточка
Д. Доннарумма
36'
24'
Замена
Б. Барколя
️️️️
А. Сарр
Желтая карточка
Э. Битшиабу
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Райан Шерки
АП
9
Амин Сарр
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
3
Битшиабу
2
Хакими
2
Перейра
17
Витинья
6
Верратти
8
Саншеш
10
Месси
10
Мбаппе
3-4-1-2
1
Лопеш
20
Дьоманде
23
Люкеба
6
Ловрен
26
Кумбеди
23
Мендес
8
Лепенан
3
Тальяфико
10
Шерки
91
Ляказетт
9
Сарр
8
Саншеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Саншеш
3
Битшиабу
8
Руис
8
Руис
3
Битшиабу
17
Витинья
17
Гарби
17
Гарби
17
Витинья
6
Верратти
22
Экитике
22
Экитике
6
Верратти
26
Кумбеди
8
Какере
8
Какере
26
Кумбеди
10
Шерки
10
Ауа
10
Ауа
10
Шерки
8
Лепенан
8
Толиссо
8
Толиссо
8
Лепенан
9
Сарр
29
Барколя
29
Барколя
9
Сарр
91
Ляказетт
9
Дембеле
9
Дембеле
91
Ляказетт
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча ПСЖ - Лион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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