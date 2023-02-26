Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 26 февраля 2023
Марсель
26.02.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
26'
К. Мбаппе
29'
Л. Месси
55'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - ПСЖ
Замена
Д. Пайет
️️️️
Д. Ундер
81'
Замена
А. Унаи
️️️️
Р. Малиновский
81'
Замена
Витинья
️️️️
А. Санчес
81'
75'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
Замена
Ж. Клосс
️️️️
Э. Байи
66'
61'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Н. Мукиэле
55'
ГОЛ! 0:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
29'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
К. Мбаппе
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
16'
Замена
Д. Перейра
️️️️
П. Кимпембе
14'
Травма
П. Кимпембе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
17
Нуну Тавареш
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Витинья
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
4-3-2-1
13
Лопес
23
Колашинац
3
Байи
26
Балерди
17
Тавареш
17
Верету
21
Ронжье
6
Гендузи
17
Малиновский
7
Ундер
4
Санчес
3-2-3-1-1
1
Доннарумма
93
Рамос
5
Маркиньос
3
Кимпембе
20
Мукиэле
25
Мендеш
6
Верратти
17
Витинья
8
Руис
10
Месси
10
Мбаппе
7
Ундер
10
Пайет
10
Пайет
7
Ундер
3
Байи
92
Клосс
92
Клосс
3
Байи
17
Малиновский
21
Унаи
21
Унаи
17
Малиновский
4
Санчес
9
Витинья
9
Витинья
4
Санчес
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
3
Кимпембе
2
Перейра
2
Перейра
3
Кимпембе
20
Мукиэле
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
20
Мукиэле
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Марсель - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
ПСЖ
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
20:06
2
«Марсель» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:28
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
16:48
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
«Марсель» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:28
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
20:06
2
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
16:48
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+