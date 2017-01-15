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Лука Биттанте
Статистика
Лука Биттанте - статистика
Завершил карьеру
14 августа 1993 (33)
#27 | Защитник
184 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
5
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
4 : 1
15.01.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
1 : 0
08.01.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
4 : 3
22.12.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2 : 0
17.12.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
2 : 1
27.11.2016
Удинезе
62' - 90'
64'
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
1 : 0
19.11.2016
Кальяри
1' - 90'
29'
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
5 : 1
05.11.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
2 : 1
31.10.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 1
26.10.2016
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
3 : 5
23.10.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
1 : 2
16.10.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2 : 1
02.10.2016
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
2 : 1
26.09.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
4 : 0
21.09.2016
Кальяри
1' - 90'
41'
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
3 : 0
18.09.2016
Аталанта
79' - 90'
88'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 1
11.09.2016
Кальяри
Был в запасе
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