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    Али Аднан - статьи

    #53 | Защитник
    Имя Али
    Фамилия Аднан
    Состав Без клуба
    Родной город Багдад
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 350
    тыс
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