Статистика по турнирам

Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Россия. Первая лига 2022/2023 США. МЛС 2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016