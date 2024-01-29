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Али Аднан
Статистика
Али Аднан - статистика
Завершил карьеру
19 декабря 1993 (32), Багдад
#6 | Защитник
185 см
Ирак
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Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024
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Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ирак
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Азии, 1/8 финала
Ирак
2 : 3
29.01.2024
Иордания
72' - 90'
Кубок Азии, 3 тур
Ирак
3 : 2
24.01.2024
Вьетнам
Был в запасе
Кубок Азии, 2 тур
Ирак
2 : 1
19.01.2024
Япония
66' - 90'
Кубок Азии, 1 тур
Индонезия
1 : 3
15.01.2024
Ирак
1' - 88'
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