Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Илья Пушкарев - статистика

Завершил карьеру
22 марта 1998 (28)
#37 | Защитник
179 см | 65 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкар (мол)
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Амкар (мол)
1 : 4
23.04.2016
Локомотив (мол)
78' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Амкар (мол)
0 : 4
03.12.2015
ЦСКА (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
27.11.2015
Амкар (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Уфа (мол)
0 : 0
06.11.2015
Амкар (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Амкар (мол)
1 : 1
02.11.2015
Ахмат (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Урал (мол)
2 : 2
23.10.2015
Амкар (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство,
Амкар (мол)
1 : 1
16.10.2015
Динамо (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Амкар (мол)
0 : 1
27.09.2015
Мордовия (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Зенит (мол)
4 : 0
20.09.2015
Амкар (мол)
73' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Амкар (мол)
3 : 2
11.09.2015
Кубань (мол)
90' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Ростов (мол)
1 : 1
28.08.2015
Амкар (мол)
86' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Амкар (мол)
2 : 3
21.08.2015
Спартак М (мол)
71' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Амкар (мол)
1 : 1
13.08.2015
Анжи (мол)
82' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
ЦСКА (мол)
3 : 2
08.08.2015
Амкар (мол)
90' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Амкар (мол)
6 : 2
31.07.2015
Кр. Советов (мол)
70' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Амкар (мол)
1 : 3
20.07.2015
Краснодар (мол)
77' - 90'
Главные новости
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
2
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
1
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
5
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
12
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
10
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+