Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хосе Карлос
Статистика
Хосе Карлос - статистика
Завершил карьеру
10 мая 1996 (30)
#39 | Защитник
182 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Спортинг
2 : 2
20.05.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
2 : 1
27.04.2017
Бетис
1' - 69'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1 : 0
14.01.2017
Бетис
1' - 70'
Испания. Примера, 16 тур
Алавес
1 : 0
16.12.2016
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
3 : 3
04.12.2016
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
6 : 2
20.08.2016
Бетис
Был в запасе
Главные новости
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
Видео
Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
3
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
10
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
7
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+