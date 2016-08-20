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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Бетис
Барселона - Бетис: обзор матча 20 августа 2016
Барселона
20.08.2016, суббота, 19:15
Испания. Примера, 1 тур
6 : 2
Завершен
Бетис
6'
А. Туран
37'
Л. Месси
42'
Л. Суарес
56'
Л. Суарес
57'
Л. Месси
82'
Л. Суарес
21'
Р. Кастро
84'
Р. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бетис
84'
ГОЛ! 6:2!
Р. Кастро
ГОЛ! 6:1!
Л. Суарес
82'
77'
Желтая карточка
Р. Кастро
Замена
Л. Динь
️️️️
Ж. Альба
77'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Д. Суарес
70'
68'
Желтая карточка
Д. Себальос
Желтая карточка
Л. Суарес
62'
59'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Петрос
ГОЛ! 5:1!
Л. Месси
57'
ГОЛ! 4:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
56'
55'
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Ф. Гутьеррес
45'
Желтая карточка
Ф. Гутьеррес
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
42'
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
37'
36'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ж. Мартен
21'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кастро
ГОЛ! 1:0!
А. Туран
Пас отдал
Ж. Альба
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
66
Арда Туран
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЛП
6
Петрос
ОП
16
Альваро Сехудо
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
8
Жонас Мартен
ПП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Серхи Сампер
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
39
Хосе Карлос
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Браво
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
4
Суарес
10
Месси
66
Туран
9
Суарес
3-1-4-2
1
Адан
18
Гонсалес
2
Пеццелла
2
Манди
6
Петрос
8
Мартен
16
Сехудо
21
Гутьеррес
22
Дурмиси
24
Кастро
19
Санабрия
18
Альба
12
Динь
12
Динь
18
Альба
4
Суарес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
4
Суарес
21
Гутьеррес
21
Мусонда
21
Мусонда
21
Гутьеррес
8
Мартен
25
Себальос
25
Себальос
8
Мартен
6
Петрос
8
Руис
8
Руис
6
Петрос
Остались в запасе
Барселона
Бетис
16
Серхи Сампер
ОП
1
Жорди Масип
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Даниэль Хименес
ВР
39
Хосе Карлос
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Жорди Масип
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
39
Хосе Карлос
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Барселона - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Помощники судьи:
Мигель Мунуэра
Хесус Санкада Лобато
Резервный судья:
Хулио Фермин
Стадион:
Камп Ноу
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