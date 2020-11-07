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Магомед Эльмурзаев
Статистика
Магомед Эльмурзаев - статистика
Завершил карьеру
16 июня 1997 (29), Солнечное
#5 | Защитник
175 см | 72 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо Бр
2 : 5
07.11.2020
СКА-Хабаровск
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1 : 0
17.10.2020
СКА-Хабаровск
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
09.09.2020
Акрон
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
2 : 4
05.09.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
30.08.2020
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
22.08.2020
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
16.08.2020
Волгарь
1' - 71'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2 : 0
12.08.2020
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Текстильщик
1 : 0
08.08.2020
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Алания
2 : 4
01.08.2020
СКА-Хабаровск
1' - 88'
78'
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