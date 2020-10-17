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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - СКА-Хабаровск
Нижний Новгород - СКА-Хабаровск: обзор матча 17 октября 2020
Нижний Новгород
17.10.2020, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
49'
В. Никифоров (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - СКА-Хабаровск
Замена
Н. Калинский
️️️️
А. Попов
89'
88'
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
Желтая карточка
А. Сапета
84'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
Т. Сулейманов
84'
Замена
И. Горбунов
️️️️
М. Султонов
79'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
А. Шарипов
77'
71'
Замена
А. Кенесов
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
А. Федчук
️️️️
П. Комолов
70'
69'
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
М. Эльмурзаев
67'
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Батютин
62'
Замена
А. Максименко
️️️️
К. Базелюк
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Никифоров
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
20
Павел Комолов
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
8
Артемий Малеев
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
4-3-2-1
31
Анисимов
7
Маляров
5
Шумских
24
Гоцук
23
Зуйков
20
Комолов
73
Шарипов
41
Сапета
28
Султонов
18
Попов
99
Сулейманов
4-1-3-2
96
Обухов
31
Большаков
51
Грачев
5
Эльмурзаев
10
Никифоров
33
Квеквескири
90
Безлихотнов
10
Гаджимурадов
72
Батютин
10
Базелюк
86
Барков
99
Сулейманов
19
Мичуренков
19
Мичуренков
99
Сулейманов
28
Султонов
17
Горбунов
17
Горбунов
28
Султонов
73
Шарипов
22
Каккоев
22
Каккоев
73
Шарипов
18
Попов
78
Калинский
78
Калинский
18
Попов
20
Комолов
10
Федчук
10
Федчук
20
Комолов
90
Безлихотнов
80
Кенесов
80
Кенесов
90
Безлихотнов
72
Батютин
8
Малеев
8
Малеев
72
Батютин
10
Базелюк
96
Максименко
96
Максименко
10
Базелюк
5
Эльмурзаев
27
Мануйлов
27
Мануйлов
5
Эльмурзаев
Остались в запасе
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
8
Виталий Горулев
ЦП
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
8
Виталий Горулев
ЦП
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Нижний Новгород - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
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