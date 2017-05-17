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Алмаз Шарафеев - статистика

Завершил карьеру
11 января 1998 (28)
#11 | Полузащитник
178 см | 63 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин (мол)
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
1 : 0
17.05.2017
ЦСКА (мол)
90' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Рубин (мол)
1 : 1
06.05.2017
Уфа (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
28.04.2017
Рубин (мол)
85' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Рубин (мол)
0 : 2
25.04.2017
Ахмат (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
22.04.2017
Рубин (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Рубин (мол)
2 : 1
15.04.2017
Краснодар (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Спартак М (мол)
6 : 2
04.12.2016
Рубин (мол)
64' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Рубин (мол)
2 : 2
29.11.2016
Арсенал Т (мол)
85' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
ЦСКА (мол)
1 : 1
25.11.2016
Рубин (мол)
78' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Рубин (мол)
2 : 1
17.11.2016
Ростов (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Уфа (мол)
0 : 2
04.11.2016
Рубин (мол)
72' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
21.10.2016
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Рубин (мол)
4 : 1
14.10.2016
Кр. Советов (мол)
73' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Краснодар (мол)
1 : 1
01.10.2016
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Рубин (мол)
0 : 3
25.09.2016
Томь (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Зенит (мол)
6 : 0
18.09.2016
Рубин (мол)
75' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Рубин (мол)
3 : 3
11.09.2016
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Оренбург (мол)
0 : 0
26.08.2016
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Рубин (мол)
1 : 0
18.08.2016
Анжи (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Рубин (мол)
3 : 3
12.08.2016
Спартак М (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Арсенал Т (мол)
0 : 3
05.08.2016
Рубин (мол)
85' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Рубин (мол)
2 : 2
01.08.2016
Амкар (мол)
Был в запасе
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