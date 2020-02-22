Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кэмерон Доусон - статистика

Завершил карьеру
7 июля 1995 (31)
#25 | Вратарь
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
20
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бирмингем Сити
3 : 3
22.02.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
15.02.2020
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лутон Таун
1 : 0
12.02.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Барнсли
1 : 1
08.02.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
01.02.2020
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
28.01.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 5
18.01.2020
Блэкберн
1' - 90'
36'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Лидс
0 : 2
11.01.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
01.01.2020
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
29.12.2019
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Сток Сити
3 : 2
26.12.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
22.12.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
0 : 4
14.12.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Дерби Каунти
1 : 1
11.12.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
07.12.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Чарльтон
1 : 3
30.11.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.11.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вест Бромвич
2 : 1
23.11.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
09.11.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
02.11.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
26.10.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
22.10.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 1
18.10.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
05.10.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Халл Сити
1 : 0
01.10.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Мидлсбро
1 : 4
28.09.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
21.09.2019
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
15.09.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
31.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Престон
2 : 1
24.08.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
20.08.2019
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Миллуолл
1 : 0
17.08.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
10.08.2019
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Рединг
1 : 3
03.08.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Главные новости
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
1
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
3
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
5
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+