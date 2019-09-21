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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм
Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм: обзор матча 21 сентября 2019
Шеффилд Уэнсдэй
21.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
90+3'
А. Нухиу
42'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм
ГОЛ! 1:1!
А. Нухиу
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Беттинелли
Желтая карточка
С. Хатчинсон
90'
42'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэрни
Пас отдал
А. Митрович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-1-3-1
27
Вествуд
3
Рич
5
Хатчинсон
2
Йорфа
28
Одубайо
20
Ли
10
Беннэн
40
Харрис
2
Палмер
26
Флетчер
3-2-2-2
13
Беттинелли
3
Рим
26
Моусон
23
Брайан
6
Рид
10
Кэрни
93
Кноккарт
14
Рид
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
1
Марек Родак
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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