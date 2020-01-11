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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
Лидс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 11 января 2020
Лидс
11.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
87'
Д. Мерфи
90+3'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Нухиу
Пас отдал
А. Рич
88'
Желтая карточка
К. Ли
87'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
А. Нухиу
Желтая карточка
Э. Алиоски
76'
71'
Желтая карточка
А. Нухиу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
21
Массимо Луонго
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Касилья
6
Купер
30
Дуглас
12
Эйлинг
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
45
Бэмфорд
3-1-2-2
25
Доусон
3
Рич
3
Фокс
2
Йорфа
20
Ли
21
Луонго
10
Беннэн
23
Мерфи
11
Уиннелл
Остались в запасе
Лидс
Шеффилд Уэнсдэй
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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