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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
Шеффилд Уэнсдэй - Лидс: обзор матча 26 октября 2019
Шеффилд Уэнсдэй
26.10.2019, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
Желтая карточка
К. Ли
90'
Желтая карточка
Й. Пелюпесси
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
28
Мозес Одубайо
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Лидс
6
Лиам Купер
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-2-3-2
27
Вествуд
3
Фокс
3
Рич
6
Пелюпесси
5
Хатчинсон
2
Йорфа
2
Палмер
10
Беннэн
40
Харрис
9
Нухиу
26
Флетчер
4-1-1-1-2
1
Касилья
28
Берарди
15
Даллас
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Лидс
28
Мозес Одубайо
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
25
Кэмерон Доусон
ВР
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
47
Джек Кларк
ПВ
6
Лиам Купер
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
25
Кэмерон Доусон
ВР
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
6
Лиам Купер
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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