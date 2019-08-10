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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли
Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли: обзор матча 10 августа 2019
Шеффилд Уэнсдэй
10.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
2'
Д. Мерфи
60'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли
ГОЛ! 2:0!
С. Флетчер
Пас отдал
К. Ли
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
40
Кадим Харрис
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Барнсли
1
Самуэль Радлингер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Шеффилд Уэнсдэй
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Барнсли
6
Аапо Хальме
ЦЗ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
4-1-2-2
25
Доусон
3
Рич
5
Хатчинсон
12
Лис
28
Одубайо
20
Ли
40
Харрис
2
Палмер
23
Мерфи
26
Флетчер
1-2-2
1
Радлингер
15
Каваре
20
Моуатт
8
Бере
16
Томас
12
Вудроу
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Барнсли
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
6
Аапо Хальме
ЦЗ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
6
Аапо Хальме
ЦЗ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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