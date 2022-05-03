Эмилиано Веласкес - статистика
#61 | Защитник
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Веласкес
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Веласкес
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.07.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|15.06.2022
|16' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|05.06.2022
|90' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|16.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|03.05.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|17.04.2022
|76' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)