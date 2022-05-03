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    Эмилиано Веласкес - статистика

    #61 | Защитник
    Имя Эмилиано
    Фамилия Веласкес
    Команда Сантос
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.07.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    15.06.2022 16' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    12.06.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    09.06.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    05.06.2022 90' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Сантос (Сан-Паулу)
    29.05.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    16.05.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.05.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Куяба (Куяба)
    03.05.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    24.04.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    17.04.2022 76' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    09.04.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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