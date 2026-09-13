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Уругвай. Примера
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Данубио
Эмилиано Веласкес
Статистика
€ 300 тыс
Эмилиано Веласкес - статистика
Данубио
30 апреля 1994 (32), Монтевидео
#2 | Защитник
184 см
Уругвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 6 тур
Хувентуд
1 : 1
13.09.2026
Данубио
67' - 90'
82'
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
0 : 4
05.09.2026
Пеньяроль
1' - 90'
Уругвай. Примера, 4 тур
Прогресо
1 : 0
29.08.2026
Данубио
1' - 90'
72'
Статистика по турнирам
Уругвай. Примера 2026
Уругвай. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2024
Уругвай. Примера 2024
Бразилия. Серия А 2022
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
1 : 2
03.07.2022
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коринтианс
0 : 0
26.06.2022
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Жувентуде
1 : 2
15.06.2022
Сантос
16' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
12.06.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сантос
1 : 1
09.06.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
0 : 1
29.05.2022
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Гойас
1 : 0
16.05.2022
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сантос
4 : 1
09.05.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
2 : 1
03.05.2022
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
3 : 0
24.04.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
2 : 1
17.04.2022
Коритиба
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
0 : 0
09.04.2022
Сантос
Был в запасе
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