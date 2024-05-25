Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Рауль Альбентоса
Статистика
Рауль Альбентоса - статистика
Завершил карьеру
7 сентября 1988 (38), Альсира
#6 | Защитник
194 см | 89 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига Европы 2019/2020
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
29
2
2
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
1 : 0
25.05.2024
Вайле
1' - 90'
81'
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
1 : 0
15.05.2024
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Виборг
1 : 2
12.05.2024
Вайле
1' - 90'
66'
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
3 : 2
06.05.2024
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 1
26.04.2024
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Видовре
2 : 1
21.04.2024
Вайле
1' - 90'
75'
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
1 : 2
14.04.2024
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Вайле
1 : 1
07.04.2024
Виборг
1' - 90'
84'
Дания. Суперлига, 1 тур
Оденсе
0 : 1
02.04.2024
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Мидтьюлланд
3 : 0
17.03.2024
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Брондбю
1 : 1
03.03.2024
Вайле
1' - 90'
61'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 0
25.02.2024
Силькеборг
1' - 90'
80'
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
0 : 0
19.02.2024
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Рандерс
0 : 0
01.12.2023
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Видовре
1 : 1
24.11.2023
Вайле
1' - 90'
65'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
1 : 0
12.11.2023
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Нордшелланд
1 : 0
05.11.2023
Вайле
1' - 90'
55'
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
1 : 1
29.10.2023
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
2 : 1
21.10.2023
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
3 : 1
08.10.2023
Видовре
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
0 : 0
01.10.2023
Нордшелланд
1' - 90'
73'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
1 : 2
17.09.2023
Рандерс
1' - 90'
24'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
1 : 2
01.09.2023
Вайле
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
0 : 1
28.08.2023
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
2 : 1
21.08.2023
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Вайле
1 : 2
13.08.2023
Мидтьюлланд
1' - 90'
83'
Дания. Суперлига, 3 тур
Силькеборг
2 : 1
04.08.2023
Вайле
1' - 80'
Дания. Суперлига, 2 тур
Вайле
2 : 3
29.07.2023
Копенгаген
1' - 90'
25'
45'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+