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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Вайле
Виборг - Вайле: обзор матча 12 мая 2024
Виборг
12.05.2024, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 7 тур
1 : 2
Завершен
Вайле
41'
И. Йенсен
8'
М. Джувара
66'
Г. Онугха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Вайле
Желтая карточка
Р. Жуниор
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Э. Офори
89'
Замена
Э. Офори
️️️️
Х. Барри
89'
Замена
M. Elvius
️️️️
T. Gundelund
89'
Замена
А. Якобсен
️️️️
Г. Онугха
88'
Желтая карточка
Д. Чолина
Замена
Р. Жуниор
️️️️
Н. Бюрги
88'
85'
Желтая карточка
Х. Барри
84'
Желтая карточка
Н. Тротт
79'
Замена
В. Линд
️️️️
М. Джувара
Замена
М. Абубакари
️️️️
А. Эмента
73'
Замена
И. Саид
️️️️
М. Сендергор
73'
66'
ГОЛ! 1:2!
Г. Онугха
Пас отдал
Р. Альбентоса
60'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
К. Киркегор
ГОЛ! 1:1!
И. Йенсен
41'
Замена
Я. Вестер
️️️️
М. Вестергор
37'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Джувара
Пас отдал
Т. Франсуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
58
Нико Мантль
ВР
5
Николас Бюрги
(К)
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
19
Сержинью
ЛВ
10
Исак Йенсен
ЛВ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
(К)
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
5
Хамза Барри
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
33
Frederik Damkjer
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
27
Малик Абубакари
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Вайле
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
22
Tobias Lauritsen
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
9
Виктор Линд
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
4-3-2-1
58
Мантль
5
Бюрги
5
Залетел
23
Бундгор
24
Аньембе
8
Мбом
6
Сендергор
28
Вестергор
10
Йенсен
19
Сержинью
18
Эмента
4-2-2-2
1
Тротт
6
Альбентоса
25
Провстгор
21
Велков
6
Чолина
5
Барри
8
Франсуа
10
Киркегор
7
Джувара
2
7
Онугха
28
Вестергор
37
Вестер
37
Вестер
28
Вестергор
6
Сендергор
19
Саид
19
Саид
6
Сендергор
18
Эмента
27
Абубакари
27
Абубакари
18
Эмента
5
Бюрги
96
Жуниор
96
Жуниор
5
Бюрги
2
59
59
2
10
Киркегор
17
17
10
Киркегор
7
Онугха
18
Якобсен
18
Якобсен
7
Онугха
7
Джувара
9
Линд
9
Линд
7
Джувара
5
Барри
15
Офори
15
Офори
5
Барри
Остались в запасе
Виборг
Вайле
20
Каспер Килерих
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
33
Frederik Damkjer
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
22
Tobias Lauritsen
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
33
Frederik Damkjer
ЦП
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
22
Tobias Lauritsen
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Виборг - Вайле
1
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
13
Офсайды
4
1
Количество передач
553
258
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
65
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Главный судья:
Jorgen Daugbjerg Burchardt, Denmark
Стадион:
Viborg Stadion, Viborg
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