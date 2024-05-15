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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Люнгбю
Вайле - Люнгбю: обзор матча 15 мая 2024
Вайле
15.05.2024, среда, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 8 тур
1 : 0
Завершен
Люнгбю
69'
Г. Онугха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Люнгбю
Желтая карточка
В. Линд
90'
+5
Замена
Д. Колингер
️️️️
Г. Онугха
90'
+4
Замена
M. Elvius
️️️️
T. Gundelund
79'
Замена
А. Якобсен
️️️️
М. Джувара
79'
76'
Замена
Ф. Гиткьяер
️️️️
М. Ремер
ГОЛ! 1:0!
Г. Онугха
Пас отдал
Х. Барри
69'
65'
Замена
J. Meyer
️️️️
А. Бьелланд
64'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
С. Атли Магнуссон
Замена
В. Линд
️️️️
D. Emmanouilidis
63'
61'
Желтая карточка
П. Грегор
Желтая карточка
С. Велков
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
(К)
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
5
Хамза Барри
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
21
Tobias Storm
ЦП
8
Марсель Ремер
(К)
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Вайле
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
22
Tobias Lauritsen
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
10
Кристиан Киркегор
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Люнгбю
1
Давид Йенсен
ВР
4
Johan Meyer
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ПАЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
15
Michael Opoku
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
4-3-1-2
1
Тротт
6
Чолина
6
Альбентоса
25
Провстгор
21
Велков
5
Барри
8
Франсуа
17
7
Джувара
2
7
Онугха
2-4-3
32
5
Грегор
6
Бьелланд
21
8
Ремер
15
Винтер
2
Финнссон
11
22
Магнуссон
9
Гудьонсен
7
Онугха
20
Колингер
20
Колингер
7
Онугха
2
59
59
2
7
Джувара
18
Якобсен
18
Якобсен
7
Джувара
17
9
Линд
9
Линд
17
6
Бьелланд
4
4
6
Бьелланд
22
Магнуссон
42
Чуквуани
42
Чуквуани
22
Магнуссон
8
Ремер
26
Гиткьяер
26
Гиткьяер
8
Ремер
Остались в запасе
Вайле
Люнгбю
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
22
Tobias Lauritsen
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ПВ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
1
Давид Йенсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ПАЗ
15
Michael Opoku
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
22
Tobias Lauritsen
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ПВ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ПАЗ
15
Michael Opoku
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Вайле - Люнгбю
2
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
8
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
323
371
Сейвы
3
3
Точность передач %
67
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Главный судья:
Jonas Hansen, Denmark
Стадион:
Vejle Stadium, Vejle
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