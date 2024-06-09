Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Кирсанов - статистика

Завершил карьеру
4 января 1995 (31), Гуково
#10 | Полузащитник
175 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
15
0
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Волга
1 : 0
09.06.2024
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Текстильщик
1 : 0
02.06.2024
Волга
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Волга
3 : 0
29.05.2024
Авангард
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Волга
4 : 0
25.05.2024
Торпедо Миасс
1' - 90'
41, 52'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Бр
0 : 0
19.05.2024
Волга
1' - 90'
8'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Волга
1 : 2
15.05.2024
Калуга
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Волга
0 : 1
11.05.2024
Спартак К
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Авангард
1 : 0
04.05.2024
Волга
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Волга
4 : 0
28.04.2024
Иртыш
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Волга
0 : 1
24.04.2024
Химик
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Волга
0 : 0
20.04.2024
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Волга
2 : 2
07.04.2024
Динамо Бр
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Калуга
3 : 3
03.04.2024
Волга
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Спартак К
0 : 2
30.03.2024
Волга
70' - 90'
82'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Иртыш
0 : 2
18.03.2024
Волга
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Химик
1 : 0
09.03.2024
Волга
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.03.2024
Волга
68' - 90'
Главные новости
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
21:30
1
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+