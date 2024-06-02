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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Текстильщик - Волга
Текстильщик - Волга: обзор матча 02 июня 2024
Текстильщик
02.06.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
1 : 0
Завершен
Волга
90+1'
А. Скворцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Волга
Вторая желтая
О. Калугин
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Скворцов
90'
+1
Замена
М. Сентюрин
️️️️
А. Скворцов
90'
+1
78'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
Н. Кирсанов
Замена
Д. Горовых
️️️️
О. Калугин
76'
61'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
Д. Маругин
Замена
Н. Климов
️️️️
Р. Ермолин
53'
Желтая карточка
Е. Стешин
48'
Замена
А. Барханов
️️️️
Д. Шилов
46'
Замена
Д. Калин
️️️️
А. Лихачев
46'
Желтая карточка
О. Калугин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
9
Дмитрий Шилов
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
27
Олег Калугин
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Иван Селеменев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Волга
79
Данила Ермаков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
7
Григорий Миносян
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
3
Данила Калин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
21
Никита Климов
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
19
Максим Носков
ЦП
25
Артем Барханов
ЦФ
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
47
Никита Супагин
ПЗ
27
Данила Вражкин
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
4-4-1-1
15
Кашинцев
9
Шилов
76
Стешин
96
Лихачев
4
Елисеев
27
Калугин
94
Евсеев
11
Селеменев
69
Ермолин
97
Самылин
92
Скворцов
3-3-4
79
Ермаков
3
Маругин
30
Хабибуллин
5
Максименков
37
Воронин
10
Кирсанов
22
Рахманов
7
Миносян
9
Билалов
22
Уридия
8
Рахманов
9
Шилов
25
Барханов
25
Барханов
9
Шилов
92
Скворцов
9
Сентюрин
9
Сентюрин
92
Скворцов
27
Калугин
27
Горовых
27
Горовых
27
Калугин
69
Ермолин
21
Климов
21
Климов
69
Ермолин
96
Лихачев
3
Калин
3
Калин
96
Лихачев
3
Маругин
13
Цыганцов
13
Цыганцов
3
Маругин
10
Кирсанов
23
Махмутов
23
Махмутов
10
Кирсанов
Остались в запасе
Текстильщик
Волга
80
Игорь Климов
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
19
Максим Носков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
73
Денис Еремеев
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
47
Никита Супагин
ПЗ
27
Данила Вражкин
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
80
Игорь Климов
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
19
Максим Носков
ЦП
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
47
Никита Супагин
ПЗ
27
Данила Вражкин
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Текстильщик - Волга
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Труханович
(Барнаул)
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