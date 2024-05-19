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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Динамо Бр - Волга
Динамо Бр - Волга: обзор матча 19 мая 2024
Динамо Бр
19.05.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бр - Волга
Замена
П. Кудряшов
️️️️
Д. Купцов
86'
76'
Желтая карточка
Д. Рахманов
73'
Замена
Н. Супагин
️️️️
Д. Маругин
Замена
Е. Сайгушев
️️️️
В. Фасхутдинов
72'
Желтая карточка
Д. Осипов
70'
Желтая карточка
В. Фасхутдинов
62'
49'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
А. Хабибуллин
46'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
Г. Уридия
Замена
И. Турсунов
️️️️
Т. Дудайти
46'
46'
Замена
Д. Рахманов
️️️️
В. Устинов
Замена
Д. Осипов
️️️️
В. Дрогунов
46'
37'
Желтая карточка
Е. Воронин
Замена
Д. Купцов
️️️️
Д. Лопатин
20'
8'
Пенальти не реализован!
Н. Кирсанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
35
Ризван Ташаев
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
73
Артем Ямангулов
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
88
Максим Новиков
ОП
9
Тимур Дудайти
ЦП
8
Дмитрий Котов
ПВ
12
Артем Медведев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
10
Никита Кирсанов
АП
22
Дмитрий Рахманов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
7
Григорий Миносян
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Динамо Бр
16
Данила Чувасов
ВР
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
8
Егор Сайгушев
ПВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Волга
1
Андрей Климович
ВР
47
Никита Супагин
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
87
Герман Паскин
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
3-1-1-2-3
35
Ташаев
10
Дрогунов
26
Мустафин
73
Ямангулов
88
Новиков
9
Дудайти
8
Котов
12
Медведев
88
Фасхутдинов
18
Молчанов
17
Лопатин
4-3-3
73
Еремеев
19
Устинов
30
Хабибуллин
5
Максименков
3
Маругин
37
Воронин
22
Рахманов
10
Кирсанов
7
Миносян
9
Билалов
22
Уридия
17
Лопатин
80
Купцов
80
Купцов
17
Лопатин
9
Дудайти
55
Турсунов
55
Турсунов
9
Дудайти
Купцов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
Купцов
88
Фасхутдинов
8
Сайгушев
8
Сайгушев
88
Фасхутдинов
10
Дрогунов
32
Осипов
32
Осипов
10
Дрогунов
22
Уридия
13
Цыганцов
13
Цыганцов
22
Уридия
3
Маругин
47
Супагин
47
Супагин
3
Маругин
30
Хабибуллин
23
Махмутов
23
Махмутов
30
Хабибуллин
19
Устинов
8
Рахманов
8
Рахманов
19
Устинов
Остались в запасе
Динамо Бр
Волга
15
Александр Новиков
ЛВ
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
16
Данила Чувасов
ВР
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
1
Андрей Климович
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
15
Александр Новиков
ЛВ
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
16
Данила Чувасов
ВР
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Динамо Бр - Волга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Бр
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1 : 1
15.11.2026
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Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
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5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Федотов
(Павлово)
Посещаемость:
1850
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