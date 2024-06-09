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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Волга - Машук-КМВ
Волга - Машук-КМВ: обзор матча 09 июня 2024
Волга
09.06.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
1 : 0
Завершен
Машук-КМВ
45+1'
Б. Билалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Машук-КМВ
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
Е. Носков
90'
+1
86'
Замена
Г. Хизриев
️️️️
А. Бутенко
Замена
И. Муминов
️️️️
Б. Билалов
77'
76'
Желтая карточка
Р. Мачилов
72'
Замена
И. Пеков
️️️️
М. Магомедов
72'
Замена
Н. Глойдман
️️️️
Р. Суанов
46'
Замена
М. Мусаев
️️️️
М. Тлехугов
46'
Замена
М. Магомедов
️️️️
Н. Иванов
Замена
Е. Носков
️️️️
Н. Супагин
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Билалов
45'
+1
Желтая карточка
Н. Супагин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
47
Никита Супагин
ПЗ
10
Никита Кирсанов
АП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Волга
79
Данила Ермаков
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
27
Данила Вражкин
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
7
Григорий Миносян
ЦФ
Машук-КМВ
70
Александр Дьячков
ВР
19
Гамзат Хизриев
ЛЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ОП
7
Магомед Магомедов
ПВ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
4-3-3
73
Еремеев
3
Маругин
5
Максименков
30
Хабибуллин
47
Супагин
10
Кирсанов
22
Рахманов
37
Воронин
9
Билалов
22
Уридия
8
Рахманов
4-1-1-2-2
30
Саганович
55
Саидов
4
Мачилов
55
Логачев
3
Хагур
15
Гусенгаджиев
7
Иванов
9
Тлехугов
8
Магомедов
99
Суанов
13
Бутенко
Носков
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
Носков
47
Супагин
91
Носков
91
Носков
47
Супагин
9
Билалов
27
Муминов
27
Муминов
9
Билалов
9
Тлехугов
23
Мусаев
23
Мусаев
9
Тлехугов
99
Суанов
33
Глойдман
33
Глойдман
99
Суанов
13
Бутенко
19
Хизриев
19
Хизриев
13
Бутенко
8
Магомедов
6
Пеков
6
Пеков
8
Магомедов
7
Иванов
7
Магомедов
7
Магомедов
7
Иванов
Остались в запасе
Волга
Машук-КМВ
79
Данила Ермаков
ВР
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
27
Данила Вражкин
ПЗ
7
Григорий Миносян
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
70
Александр Дьячков
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
27
Данила Вражкин
ПЗ
7
Григорий Миносян
ЦФ
Остались в запасе
70
Александр Дьячков
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Волга - Машук-КМВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
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Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Герман Коваленко
(Казань)
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