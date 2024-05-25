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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Волга - Торпедо Миасс
Волга - Торпедо Миасс: обзор матча 25 мая 2024
Волга
25.05.2024, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
4 : 0
Завершен
Торпедо Миасс
41'
Г. Уридия
48'
Г. Миносян
52'
Г. Миносян
61'
Е. Воронин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Торпедо Миасс
Замена
Д. Вражкин
️️️️
И. Максименков
82'
75'
Замена
К. Марков
️️️️
В. Шпитальный
75'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
М. Аквазба
Замена
Е. Носков
️️️️
Д. Рахманов
74'
Замена
И. Муминов
️️️️
Е. Воронин
74'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
Г. Уридия
67'
Замена
Г. Паскин
️️️️
Б. Билалов
67'
64'
Замена
А. Тушин
️️️️
А. Давыденко
ГОЛ! 4:0!
Е. Воронин
Пас отдал
И. Максименков
61'
53'
Замена
В. Ульяновский
️️️️
С. Черепанов
ГОЛ! 3:0!
Г. Миносян
Пас отдал
Н. Кирсанов
52'
ГОЛ! 2:0!
Г. Миносян
Пас отдал
Б. Билалов
48'
ГОЛ! 1:0!
Г. Уридия
Пас отдал
Н. Кирсанов
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
10
Никита Кирсанов
АП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
7
Григорий Миносян
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Торпедо Миасс
1
Алексей Поляков
ВР
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
3
Эдуард Рубчинский
ЦЗ
21
Александр Давыденко
ЛВ
6
Егор Поздняков
ОП
22
Дмитрий Кузьмин
АП
6
Алексей Амелин
АП
17
Марк Аквазба
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Волга
79
Данила Ермаков
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
47
Никита Супагин
ПЗ
27
Данила Вражкин
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
23
Руслан Махмутов
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Торпедо Миасс
16
Илья Игнатьев
ВР
27
Роман Ковалев
ВР
23
Дмитрий Прутов
ОП
13
Артем Тушин
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
7
Денис Замятин
ПВ
21
Владимир Ульяновский
ЦФ
11
Константин Марков
ЦФ
3-3-4
73
Еремеев
3
Маругин
30
Хабибуллин
5
Максименков
10
Кирсанов
22
Рахманов
37
Воронин
8
Рахманов
7
Миносян
9
Билалов
22
Уридия
4-1-3-2
1
Поляков
5
Лопатько
69
Черепанов
3
Рубчинский
33
Федосюк
6
Поздняков
6
Амелин
17
Аквазба
21
Давыденко
9
Шпитальный
22
Кузьмин
9
Билалов
87
Паскин
87
Паскин
9
Билалов
37
Воронин
27
Муминов
27
Муминов
37
Воронин
8
Рахманов
91
Носков
91
Носков
8
Рахманов
22
Уридия
13
Цыганцов
13
Цыганцов
22
Уридия
5
Максименков
27
Вражкин
27
Вражкин
5
Максименков
21
Давыденко
13
Тушин
13
Тушин
21
Давыденко
17
Аквазба
18
Гайдамак
18
Гайдамак
17
Аквазба
69
Черепанов
21
Ульяновский
21
Ульяновский
69
Черепанов
9
Шпитальный
11
Марков
11
Марков
9
Шпитальный
Остались в запасе
Волга
Торпедо Миасс
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
23
Руслан Махмутов
АП
47
Никита Супагин
ПЗ
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Султан Тазабаев
16
Илья Игнатьев
ВР
27
Роман Ковалев
ВР
23
Дмитрий Прутов
ОП
7
Денис Замятин
ПВ
Главный тренер
Владимир Федоров
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
23
Руслан Махмутов
АП
47
Никита Супагин
ПЗ
79
Данила Ермаков
ВР
Остались в запасе
16
Илья Игнатьев
ВР
27
Роман Ковалев
ВР
23
Дмитрий Прутов
ОП
7
Денис Замятин
ПВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Владимир Федоров
Статистика матча Волга - Торпедо Миасс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
10.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону)
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