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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Волга - Авангард
Волга - Авангард: обзор матча 29 мая 2024
Волга
29.05.2024, среда, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
3 : 0
Завершен
Авангард
22'
И. Максименков (П)
52'
Г. Уридия
65'
И. Максименков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Авангард
Замена
А. Цыганцов
️️️️
Н. Кирсанов
82'
Желтая карточка
Н. Супагин
78'
77'
Желтая карточка
Д. Малыхин
Замена
Р. Махмутов
️️️️
Г. Миносян
76'
75'
Замена
Э. Набатов
️️️️
И. Матюшенко
72'
Желтая карточка
Д. Жилмостных
70'
Замена
Д. Павлов
️️️️
Д. Савин
Замена
Е. Носков
️️️️
Г. Уридия
70'
Замена
И. Муминов
️️️️
Д. Рахманов
70'
Замена
Н. Супагин
️️️️
И. Максименков
70'
ГОЛ! 3:0!
И. Максименков
Пас отдал
А. Хабибуллин
65'
64'
Желтая карточка
И. Матюшенко
61'
Желтая карточка
С. Чибисов
54'
Замена
И. Гершун
️️️️
Н. Куприянов
54'
Замена
Д. Малыхин
️️️️
А. Агеев
ГОЛ! 2:0!
Г. Уридия
52'
Желтая карточка
А. Хабибуллин
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Максименков
22'
Желтая карточка
Д. Рахманов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
10
Никита Кирсанов
АП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
7
Григорий Миносян
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Авангард
71
Расул Мицаев
ВР
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Андрей Ивантеев
ПЗ
88
Дмитрий Савин
ЛВ
9
Никита Имуллин
ОП
74
Никита Куприянов
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
76
Александр Агеев
АП
63
Илья Вольнов
ПВ
11
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Волга
79
Данила Ермаков
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
47
Никита Супагин
ПЗ
27
Данила Вражкин
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
87
Герман Паскин
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Авангард
13
Егор Скоробогатько
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
10
Эмрах Набатов
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
90
Даниил Павлов
ЦФ
3-3-4
73
Еремеев
3
Маругин
30
Хабибуллин
5
Максименков
10
Кирсанов
22
Рахманов
37
Воронин
8
Рахманов
7
Миносян
9
Билалов
22
Уридия
3-1-2-3-1
71
Мицаев
22
Ивантеев
5
Жилмостных
14
Чибисов
9
Имуллин
74
Куприянов
11
Игнатенко
63
Вольнов
76
Агеев
88
Савин
11
Матюшенко
10
Кирсанов
13
Цыганцов
13
Цыганцов
10
Кирсанов
22
Уридия
91
Носков
91
Носков
22
Уридия
5
Максименков
47
Супагин
47
Супагин
5
Максименков
22
Рахманов
27
Муминов
27
Муминов
22
Рахманов
7
Миносян
23
Махмутов
23
Махмутов
7
Миносян
76
Агеев
8
Малыхин
8
Малыхин
76
Агеев
11
Матюшенко
10
Набатов
10
Набатов
11
Матюшенко
74
Куприянов
17
Гершун
17
Гершун
74
Куприянов
88
Савин
90
Павлов
90
Павлов
88
Савин
Остались в запасе
Волга
Авангард
79
Данила Ермаков
ВР
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
27
Данила Вражкин
ПЗ
87
Герман Паскин
АП
Главный тренер
Султан Тазабаев
13
Егор Скоробогатько
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
79
Даниэль Свинцов
АП
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
27
Данила Вражкин
ПЗ
87
Герман Паскин
АП
Остались в запасе
13
Егор Скоробогатько
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
79
Даниэль Свинцов
АП
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Волга - Авангард
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Маюн
(Челябинск)
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