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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Волга - Калуга
Волга - Калуга: обзор матча 15 мая 2024
Волга
15.05.2024, среда, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
1 : 2
Завершен
Калуга
59'
Е. Воронин
15'
Т. Абдрашитов (П)
20'
А. Голубцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Калуга
90'
+2
Желтая карточка
И. Клементьев
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
Р. Махмутов
88'
Желтая карточка
Р. Махмутов
87'
86'
Замена
Б. Рогочий
️️️️
И. Рапаков
85'
Замена
Д. Захаров
️️️️
Д. Полях
Замена
Г. Паскин
️️️️
Н. Супагин
71'
Желтая карточка
Е. Воронин
69'
Замена
И. Максименков
️️️️
А. Дашаев
68'
Желтая карточка
А. Хабибуллин
63'
62'
Желтая карточка
Д. Полях
62'
Замена
В. Карев
️️️️
Т. Абдрашитов
62'
Замена
Д. Князев
️️️️
А. Голубцов
ГОЛ! 1:2!
Е. Воронин
Пас отдал
А. Цыганцов
59'
Замена
Г. Миносян
️️️️
А. Делькин
46'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
Д. Рахманов
46'
Желтая карточка
Д. Рахманов
30'
30'
Замена
М. Ставцев
️️️️
Д. Каменщиков
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Голубцов
Пас отдал
Д. Полях
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Абдрашитов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
47
Никита Супагин
ПЗ
23
Руслан Махмутов
АП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Калуга
23
Артем Герасимов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
28
Данил Новиков
АП
43
Александр Голубцов
АП
99
Данил Полях
ПВ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
10
Никита Кирсанов
АП
7
Григорий Миносян
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
Калуга
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
11
Вадим Карев
ЛВ
8
Даниил Князев
ЦП
9
Дмитрий Захаров
ПВ
57
Максим Ставцев
ЦФ
3-3-4
1
Климович
4
Дашаев
30
Хабибуллин
47
Супагин
23
Махмутов
22
Рахманов
37
Воронин
8
Рахманов
90
Делькин
22
Уридия
13
Цыганцов
4-1-3-2
23
Герасимов
21
Рапаков
26
Клементьев
29
Игнатович
84
Гуца
6
Козлов
99
Полях
43
Голубцов
28
Новиков
99
Каменщиков
41
Абдрашитов
90
Делькин
7
Миносян
7
Миносян
90
Делькин
23
Махмутов
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
23
Махмутов
47
Супагин
87
Паскин
87
Паскин
47
Супагин
8
Рахманов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
8
Рахманов
4
Дашаев
5
Максименков
5
Максименков
4
Дашаев
21
Рапаков
23
Рогочий
23
Рогочий
21
Рапаков
43
Голубцов
8
Князев
8
Князев
43
Голубцов
41
Абдрашитов
11
Карев
11
Карев
41
Абдрашитов
99
Полях
9
Захаров
9
Захаров
99
Полях
99
Каменщиков
57
Ставцев
57
Ставцев
99
Каменщиков
Остались в запасе
Волга
Калуга
9
Билал Билалов
ЦФ
19
Виталий Устинов
ПЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
73
Денис Еремеев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
Главный тренер
Андраник Бабаян
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
9
Билал Билалов
ЦФ
19
Виталий Устинов
ПЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
73
Денис Еремеев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
Остались в запасе
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Волга - Калуга
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
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1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Зубов
(Азов)
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