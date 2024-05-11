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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Волга - Спартак К
Волга - Спартак К: обзор матча 11 мая 2024
Волга
11.05.2024, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
0 : 1
Завершен
Спартак К
16'
К. Чурсин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Спартак К
Замена
И. Максименков
️️️️
Г. Уридия
87'
87'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
М. Маркин
81'
Желтая карточка
Р. Вегеря
Замена
Б. Билалов
️️️️
Д. Рахманов
79'
71'
Замена
А. Вязников
️️️️
К. Чурсин
Замена
Р. Махмутов
️️️️
Н. Кирсанов
61'
58'
Замена
А. Серасхов
️️️️
Д. Сабусов
58'
Замена
Д. Файзуллин
️️️️
Н. Генчу
55'
Желтая карточка
Г. Киселев
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
А. Делькин
46'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
В. Устинов
46'
Желтая карточка
А. Делькин
24'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Чурсин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
47
Никита Супагин
ПЗ
10
Никита Кирсанов
АП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
8
Денис Сабусов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
Волга
79
Данила Ермаков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
87
Герман Паскин
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
7
Григорий Миносян
ЦФ
Спартак К
15
Денис Терехов
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Артем Котов
ЦП
8
Иван Кудряшов
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
4-3-3
1
Климович
19
Устинов
4
Дашаев
30
Хабибуллин
47
Супагин
10
Кирсанов
22
Рахманов
37
Воронин
90
Делькин
22
Уридия
8
Рахманов
3-3-1-1-1
68
Гайдаш
3
Бугриев
4
Супранович
5
Вегеря
44
Генчу
69
Чурсин
18
Игнатьев
8
Сабусов
55
Саплинов
93
Маркин
90
Делькин
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
90
Делькин
22
Уридия
5
Максименков
5
Максименков
22
Уридия
19
Устинов
13
Цыганцов
13
Цыганцов
19
Устинов
10
Кирсанов
23
Махмутов
23
Махмутов
10
Кирсанов
8
Рахманов
9
Билалов
9
Билалов
8
Рахманов
69
Чурсин
74
Вязников
74
Вязников
69
Чурсин
8
Сабусов
2
Серасхов
2
Серасхов
8
Сабусов
93
Маркин
13
Кубышкин
13
Кубышкин
93
Маркин
44
Генчу
50
Файзуллин
50
Файзуллин
44
Генчу
Остались в запасе
Волга
Спартак К
79
Данила Ермаков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
7
Григорий Миносян
ЦФ
Главный тренер
Андраник Бабаян
15
Денис Терехов
ВР
11
Артем Котов
ЦП
8
Иван Кудряшов
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
7
Григорий Миносян
ЦФ
Остались в запасе
15
Денис Терехов
ВР
11
Артем Котов
ЦП
8
Иван Кудряшов
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Главный тренер
Владимир Тункин
Статистика матча Волга - Спартак К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Матвеев
(Троицк)
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