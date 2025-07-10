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Команды
Родина
Андрей Егорычев
Новости
€ 400 тыс
Андрей Егорычев - новости
Родина
14 февраля 1993 (33), Воронеж
#5 | Полузащитник
183 см | 73 кг
Россия
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Трансферы
Фото
Экс-вратарь «Спартака» Свинов подписал контракт с новым клубом
2025.07.10 16:38
Стала известен оклад экс-вратаря «Спартака» Свинова в новом клубе
2025.07.10 11:45
ЭСК РФС признала, что судья ошибочно отменил гол «Урала» в матче с «Ахматом»
2025.06.07 17:55
5
Назван футболист, который пробежал больше всех в первом круге РПЛ
2023.11.15 11:18
11
Егорычев считает, что «Урал» проиграл «Зениту» из-за страха
2023.08.27 11:44
4
Шесть дебютантов вошли в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор
2023.08.24 12:38
Фото
Опубликована сборная 3-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.08.07 10:41
2
Назван лучший игрок 29-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.05.29 13:34
Фото
Опубликована сборная 29-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.05.29 11:23
3
Егорычев рассказал, кому посвятил ассистентский хет-трик против «Химок»
2023.05.27 17:21
Полузащитник «Урала» сделал ассистентский хет-трик в матче с «Химками» – столько же голевых передач у него было в предыдущих 125 играх РПЛ
2023.05.27 16:57
Егорычев: «Сто процентов смог бы прожить на 25-30 тысяч рублей в месяц»
2023.02.27 12:30
5
Егорычев: «Урал» не думает о том, чтобы отправить «Спартак» в переходные матчи»
2022.05.03 19:59
3
Егорычев – самый фолящий игрок РПЛ
2021.12.25 18:21
1
Круговой, Вомбергар, Игбун – в составе «Уфы» на матч с «Уралом»; Брызгалов, Егорычев, Панюков сыграют у гостей
2019.04.28 10:20
Егорычев: «После победы над «Спартаком» позвонила бабушка»
2019.03.08 11:01
8
РФПЛ: «Егорычев мог играть со «Спартаком». Карточки из одной лиги не переносятся в другую»
2018.04.17 15:10
73
Хавбек «Урала» Егорычев: «Удивился, что «Спартак» подал протест»
2018.04.15 21:01
2
Фото
Два игрока «Носты» пополнили состав «Урала»
2017.12.12 16:18
5
«Урал» близок к подписанию Егорычева
2017.11.30 16:24
1
Главные новости
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
21:30
1
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
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Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Сафонов рассказал, на что тратит все свободное время
18:57
1
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
18:47
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
18:37
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