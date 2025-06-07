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  • ЭСК РФС признала, что судья ошибочно отменил гол «Урала» в матче с «Ахматом»

ЭСК РФС признала, что судья ошибочно отменил гол «Урала» в матче с «Ахматом»

Вчера, 17:55
7

Экспертно-судейская комиссия РФС сообщила об ошибке главного арбитра Сергея Иванова в ответном стыковом матче между «Ахматом» и «Уралом».

  • Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов открыл счeт на 12-й минуте, добив мяч в ворота после удара Юрия Железнова – тот отскочил от штанги.
  • Сергей Иванов, посоветовавшись с ВАР, отменил гол. Причиной стало положение вне игры у Андрея Егорычева в момент удара Железнова – он находился на линии удара.

«Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам его партнером, не влиял на возможность вратаря играть в мяч (не закрывал ему линию обзора), и не влиял на возможность защитника играть в мяч. После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать», – говорится в сообщении РФС.

  • «Ахмат» выиграл в ответном матче со счетом 2:0 и сохранил прописку на следующий сезон РПЛ.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Егорычев Андрей
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Комментарии (7)
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andr45
1749309036
Итак, решала в очередной раз «ошибся») Интересно, во сколько обошлась «ошибка» Иванова как клубу «Урал» и так «Ахмату») И, как «ошибка» Иванова повлияла на благосостояние одного из самых продажных судей) И вообще сколько стоит «ошибка» рассейских решал) Предлагаю Павлу Юрьевичу Каманцеву опубликовапь прейскурант «ошибок», чтобы внести ясность в дела «судейские»)
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САДЫЧОК
1749309184
Нужно пожизненно убрать этого судью!
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DMитрий
1749309936
Сергей Иванов, посоветовавшись с ВАР, отменил гол??? Это что за хрень? Почему такие рассуждения до сих пор в ходу? Есть четкое понимание положения вне игры и игроков, находящихся в данной ситуации, по которым судят ситуацию. Если обе стороны взяв паузу и неправильно рассмотрев ситуацию приняли ошибочное решение, то надо всех этих хлопцев освобождать от работы и присоединять к господину Лапочкину на скамейку. Ахмат давно надо спускать вниз, душный клубчик со своими "подковрами".
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Garrincha58
1749313408
Иванова на год в ФНЛ и пусть там стажируется свистеть
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vadikrew
1749317115
Значит урал в вышку вместо нижнего. Или расширить до 18, но с уралом и без факела. Хотя я за любую команду, кроме нижнего и факела. Крайне унылые темы. Уж лучше Оренбург
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boris63
1749343397
Что толку Уралу от вашего признания, команда из за судьи не попала в ПЛ, которого по всей видимости даже не накажут. И так раз за разом, цирк.
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The only one
1749351406
Короче. В наглую слили Урал. А теперь для галочки признаются в своей неправоте.И зачем тогда искать 18-ю команду для РПЛ? Признали ошибку- введите в РПЛ Урал по спортивному принципу.
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