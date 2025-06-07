ЭСК РФС признала, что судья ошибочно отменил гол «Урала» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия РФС сообщила об ошибке главного арбитра Сергея Иванова в ответном стыковом матче между «Ахматом» и «Уралом».

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов открыл счeт на 12-й минуте, добив мяч в ворота после удара Юрия Железнова – тот отскочил от штанги.

Сергей Иванов, посоветовавшись с ВАР, отменил гол. Причиной стало положение вне игры у Андрея Егорычева в момент удара Железнова – он находился на линии удара.

«Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам его партнером, не влиял на возможность вратаря играть в мяч (не закрывал ему линию обзора), и не влиял на возможность защитника играть в мяч. После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать», – говорится в сообщении РФС.