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    Егорычев: «После победы над «Спартаком» позвонила бабушка»

    Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился эмоциями от выхода в полуфинал Кубка России. Желто-черные выбили из турнира московский «Спартак».

    «Упорная игра была. Нам удалось меньше допустить ошибок, мы не пропустили – это самое главное было, потому что мы имели преимущество и забили гол. Если бы в конце немного поточнее действовали, то могли бы создать еще более опасные атаки и забить еще. Выиграли, слава богу.

    Самый памятный матч в карьере? Надеюсь, он еще впереди. Нечасто приходится играть мне 90 минут. Запомнится, конечно, все-таки вышли в полуфинал. От кого уже сообщения с поздравлениями получил? Не смотрел еще телефон. Единственное, бабушка позвонила. Поздравила, привет передала», – заявил полузащитник.

    • «Урал» с минимальным счетом обыграл «Спартак» (1:0).
    • Единственный мяч на счету Эрика Бикфалви.
    • Первая игра завершилась со счетом 1:1.

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    08.03.2019 11:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 12:25

      Особого преимущества у Урала не было. Им просто повезло а везет сильнейшим.

      1
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 8 марта 2019, 17:24

      "Единственное, бабушка позвонила. Поздравила, привет передала», – заявил полузащитник."

      А бабушка чья, раз привет передаёт? )))

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 8 марта 2019, 16:22

      Кононов уже плодотворно поработал.
      Не то что Каррера.
      Не правда ли Кононоваверы......

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 8 марта 2019, 15:32

      Видимо неделя такая была, фавориты вылетали - Реал, ПСЖ, Спартак)))

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 8 марта 2019, 15:28

      Уровень и класс любой команды зависит от КАЧЕСТВА тренировочного процесса.
      Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат.
      Прямо пропорциональная зависимость результата от качества организации тренировочного процесса, тренировок и игры. ЗАКОН.
      Это работа тренера - качественная постановка тренировочного процесса и повышение уровня их командного и индивидуального мастерства.
      У Кононова с этим большие проблемы.
      Кубок России для Спартака был бы спасением этого сезона, но уже вылетели, а сезон благополучно и ДОСРОЧНО ПРОВАЛИЛИ.
      Очень печально и жаль тренера Кононова.
      Игроки Спартака не выполнили установку тренера на игру.
      Пропустили и сами не забили.
      Состав боеспособный у Спартака и задача была по силам.
      Игроков надо запереть на базе и тренироваться от забора и до вечера с перерывами на обед и отдых.
      Это надо было делать до кубковой игры с Уралом.
      Игроки Спартака сплавляют Кононова!
      Поздравляем Урал с ПОБЕДОЙ.

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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 8 марта 2019, 13:16

      Букин был бы только рад!))

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 8 марта 2019, 13:16

      "Урал" давай, дерзай!)

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 8 марта 2019, 11:32

      Даже бабушка Егорычева интересуется Спартаком....рада победе внука. Не то что победа Урала над другими российскими клубами.

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