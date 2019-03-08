Егорычев: «После победы над «Спартаком» позвонила бабушка»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился эмоциями от выхода в полуфинал Кубка России. Желто-черные выбили из турнира московский «Спартак».

«Упорная игра была. Нам удалось меньше допустить ошибок, мы не пропустили – это самое главное было, потому что мы имели преимущество и забили гол. Если бы в конце немного поточнее действовали, то могли бы создать еще более опасные атаки и забить еще. Выиграли, слава богу.

Самый памятный матч в карьере? Надеюсь, он еще впереди. Нечасто приходится играть мне 90 минут. Запомнится, конечно, все-таки вышли в полуфинал. От кого уже сообщения с поздравлениями получил? Не смотрел еще телефон. Единственное, бабушка позвонила. Поздравила, привет передала», – заявил полузащитник.