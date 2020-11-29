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Евгений Яцкий
Статистика
Евгений Яцкий - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1997 (29)
#77 | Полузащитник
178 см | 64 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1 : 1
29.11.2020
Акрон
54' - 90'
68'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0 : 1
21.11.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3 : 0
07.11.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3 : 1
01.11.2020
Текстильщик
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5 : 1
28.10.2020
Акрон
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3 : 4
24.10.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
17.10.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1 : 0
13.10.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Томь
2 : 1
09.10.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Акрон
1 : 0
04.10.2020
Чертаново
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Оренбург
0 : 0
19.09.2020
Акрон
52' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Акрон
0 : 2
13.09.2020
Чайка
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Акрон
1 : 0
22.08.2020
Краснодар-2
1' - 90'
23'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Спартак-2
1 : 0
16.08.2020
Акрон
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
1 : 1
12.08.2020
Акрон
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Акрон
2 : 1
08.08.2020
Шинник
Был в запасе
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