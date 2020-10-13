|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2020
|54' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|68'
|21.11.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|15.11.2020
|37' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Акрон (Тольятти)
|11.11.2020
|84' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:3
|Волгарь (Астрахань)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|01.11.2020
|84' -90'
|Акрон (Тольятти)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|28.10.2020
|1' -46'
|Алания (Владикавказ)
|5:1
|Акрон (Тольятти)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|13.10.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|09.10.2020
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Акрон (Тольятти)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|19.09.2020
|52' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|13.09.2020
|68' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Чайка (Песчанокопское)
|22.08.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|23'
|16.08.2020
|1' -65'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|12.08.2020
|62' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|08.08.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Шинник (Ярославль)