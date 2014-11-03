Иван Франьич - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Франьич
|Команда
|Перт Глори
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мельбурн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Франьич
|Команда
|Перт Глори
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мельбурн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.04.2015
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|13.04.2015
|1' -74'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Ахмат (Грозный)
|68'
|08.04.2015
|1' -93'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|21.03.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.12.2014
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|03.11.2014
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|25.10.2014
|46' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|20.10.2014
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|29.09.2014
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|22.09.2014
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:3
|Динамо (Москва)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|3:1
|Торпедо (Москва)