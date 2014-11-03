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    Иван Франьич - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Франьич
    Команда Перт Глори
    Состав Основной
    Родной город Мельбурн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.04.2015 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Торпедо (Москва)
    13.04.2015 1' -74' Торпедо (Москва) 0:0 Ахмат (Грозный)
    68'
    08.04.2015 1' -93' Локомотив (Москва) 2:0 Торпедо (Москва)
    05.04.2015 Был в запасе Арсенал (Тула) 1:3 Торпедо (Москва)
    21.03.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:1 Спартак (Москва)
    15.03.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.12.2014 Был в запасе Ахмат (Грозный) 0:1 Торпедо (Москва)
    22.11.2014 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    08.11.2014 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:1 Локомотив (Москва)
    03.11.2014 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Арсенал (Тула)
    25.10.2014 46' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    20.10.2014 Был в запасе Уфа (Уфа) 1:1 Торпедо (Москва)
    29.09.2014 Был в запасе Рубин (Казань) 2:1 Торпедо (Москва)
    22.09.2014 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:3 Динамо (Москва)
    14.09.2014 Был в запасе Спартак (Москва) 3:1 Торпедо (Москва)
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