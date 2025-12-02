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Испания. Сегунда
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Сабадель
Николай Обольский
Новости
€ 400 тыс
Николай Обольский - новости
Сабадель
14 января 1997 (29)
#9 | Нападающий
186 см | 75 кг
Россия
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Фото
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Фото
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
2025.12.02 08:17
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
Российский форвард отметился 5-м результативным действием в Сегунде
2025.05.05 08:38
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
2024.12.22 11:35
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Фото
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
2024.07.14 22:26
4
Экс-динамовец Обольский: «Связь с Россией стирается потихоньку, знаю, что происходит, и это неприемлемо»
2023.11.13 23:54
4
Новичок «Ибицы» Обольский ответил, не затянет ли его тусовочная жизнь
2023.07.15 17:31
Фото
Экс-форвард «Динамо» Обольский подписал контракт с «Ибицей»
2023.07.14 12:26
РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новичков
2020.09.04 12:45
Форвард «Динамо» Обольский может продолжить карьеру в Испании
2020.06.22 20:36
2
Видео
«Сочи» лишился багажа перед матчем и вышел на поле в обычных футболках. Победный гол Обольский забил в бутсах тренера
2019.04.25 12:58
1
Погребняк, Сапета и Зотов пропустят сбор «Динамо»
2018.01.11 15:54
7
Кобелев: «Обеспокоен реализацией моментов в контрольных матчах»
2016.02.27 15:52
Обольский: «Сейчас намного лучше готов к уровню Премьер-лиги»
2016.01.14 11:24
Обольский: «Матч против Словакии нужно было доводить до победы»
2015.11.13 06:15
«Динамо» уверенно обыграло «Мордовию» в матче молодежного первенства
2015.07.24 16:50
2
Главные новости
Фото
10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
1
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
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Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
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«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
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Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
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«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
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Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
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Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
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Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
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