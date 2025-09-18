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Родина
Лео Гогличидзе
Новости
€ 450 тыс
Лео Гогличидзе - новости
Родина
29 апреля 1997 (29)
#3 | Защитник
175 см | 69 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Воспитаннику «Краснодара» ошибочно диагностировали рак: «Как страшный сон»
2025.09.18 14:48
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
Фото
«Ахмат» выкупил воспитанника «Краснодара»
2025.02.19 16:24
«Урал» продал «Ахмату» левого защитника
2025.02.17 17:40
Фото
«Оренбург» арендовал защитника «Урала»
2023.06.22 12:55
«Я стоял на отчисление из-за роста». Гогличидзе – об академии «Краснодара»
2023.01.28 13:54
Игрок «Урала» Гогличидзе: «Врачи говорили, что у меня рак и нужна ампутация ноги»
2023.01.27 20:02
Гогличидзе: «Слабейший «Локомотив» в истории? «Урал» это не интересует»
2022.10.03 13:37
Федотов: «Игрок «Урала» в матче с «Оренбургом» удален ошибочно»
2022.07.23 18:36
1
«Урал» остался в меньшинстве на 36-й минуте матча с «Оренбургом»
2022.07.23 18:17
«Урал» выкупил Гогличидзе у «Краснодара»
2022.05.28 12:34
«Урал» выкупит Гогличидзе у «Краснодара» («Чемпионат»)
2022.05.23 20:06
1
Гогличидзе, Шатов, Бикфалви – в старте «Урала» на матч с «Крыльями Советов»; Гапонов, Бейл, Глушенков выйдут у самарцев
2022.04.10 10:58
Игрок ЦСКА Ушаков: «Гогличидзе упал и в криках выпрашивал пенальти. Его не было»
2022.04.03 23:37
4
Гогличидзе – после игры с ЦСКА: «У меня нет слов, на мне был стопроцентный пенальти»
2022.04.03 20:48
5
Гогличидзе, Магомадов, Гаджимурадов – в старте «Урала» на матч с «Ахматом»; Семенов, Уткин, Конате сыграют у гостей
2022.03.13 11:05
Худяков, Ненахов, Лисакович – в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»; Кулаков, Гогличидзе, Гагнидзе выйдут у гостей
2021.12.04 18:25
5
Помазун, Гогличидзе, Кулаков – в старте «Урала» на игру с «Зенитом»; Круговой, Клаудиньо, Дзюба выйдут у гостей
2021.11.07 13:04
13
Помазун, Гогличидзе, Адамов выйдут в старте у «Урала»; Набабкин, Щенников, Заболотный сыграют у ЦСКА
2021.10.17 13:01
5
Фото
«Урал» арендовал защитника «Краснодара» Гогличидзе
2021.09.02 19:44
1
«Краснодар» спустя два дня после выкупа отдал Гогличидзе в аренду «Нижнему Новгороду»
2021.01.14 07:38
«Краснодар» выкупил своего воспитанника Гогличидзе у «Чайки»
2021.01.11 13:59
Защитник «Чайки» Гогличидзе близок к возвращению в «Краснодар»
2021.01.09 17:17
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10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
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Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
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Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
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Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
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«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
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Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
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«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
45
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
7
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
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